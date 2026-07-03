Міжнародну Букерівську премію перейменують на честь спонсора – вихідця з Росії Бухмана

Міжнародну Букерівську премію перейменують на Міжнародну Букерівську премію імені Бухмана – про це пресслужба премії повідомила 2 липня. Нову назву запровадили на знак визнання внеску мільярдера, співзасновника розробника ігор Playrix Дмитра Бухмана за угоду про довгострокове фінансування з боку благодійної організації Bukhman Philanthropies.

«Ми неймовірно вдячні Bukhman Philanthropies за їхню надзвичайну відданість фінансуванню протягом наступних 10 років Міжнародної Букерівської премії, а також Дарії Бухман за її особисту підтримку перекладених творів», – заявила виконавча директорка фонду премії Ґебі Вуд.

Мільярдери Дмитро та Ігор Бухмани є уродженцями російської Вологди. Там же вони заснували Playrix. 2013 року компанія перенесла штаб-квартиру до Ірландії, а самі Бухмани репатріювалися до Ізраїлю.





Як передає російська служба Радіо Свобода, після початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році компанія припинила діяльність у РФ та вивезла звідти співробітників. Тоді ж брати попросили журнал Forbes не називати їх російськими мільярдерами. Наразі у профілях обох підприємців на сайті видання зазначено лише громадянство Ізраїлю.

Фонд Bukhman Philanthropies, заснований Дар’єю та Дмитром Бухманами, зобов’язався фінансувати премію протягом наступних десяти років. Також призовий фонд для переможця збільшили вдвічі – з 50 до 100 тисяч фунтів стерлінгів (близько 58-116 тисяч євро). Грошову премію, як і раніше, порівну розділятимуть між автором книги та її перекладачем.

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Головою журі нового сезону стане американська письменниця Кеті Кітамура. Разом з нею до журі увійдуть письменник, перекладач та професор Оксфордського університету Патрік Макгіннесс, письменник і режисер Калеб Азума Нельсон, датська письменниця Ольга Равн та акторка Тесса Томпсон.

Найдовший список премії з 12-13 книг оголосять 16 березня 2027 року, короткий перелік із шести творів – 15 квітня, а переможця назвуть у травні 2027 року.

Міжнародну Букерівську премію присуджують іноземним творам, перекладеним англійською та опублікованим у Великій Британії або Ірландії.