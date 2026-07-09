Литва висловила протест представнику РФ через удари по Україні та дезінформацію щодо країн Балтії

Міністерство закордонних справ Литви викликало представника посольства Росії в країні – про це урядове відомство повідомило 8 липня.

Дипломату вручили ноту протесту щодо останніх російських атак на цивільних в Україні, а також «продовження інформаційної атаки Росії на країни Балтії».

МЗС вказало на черговий масований удар Росії по Україні в ніч на 7 липня, внаслідок якого загинули щонайменше 27 цивльних, близько сотні зазнали поранень. Також 8 липня Київ знову зазнав російського обстрілу.

Нота, яку вручили представнику Москви, наголошує, що цілеспрямований терор проти цивільного населення та інфраструктури є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та має вважатися воєнним злочином без терміну давності.





«Литва продовжуватиме домагатися встановлення, іменування та притягнення до відповідальності підбурювачів, організаторів та виконавців усіх злочинів, скоєних Російською Федерацією проти України», – йдеться в повідомленні.

Крім того, МЗС «категорично відкинуло неправдиві заяви», які роблять російські посадовці щодо країн Балтії. У відомстві наголосили, що Литва ніколи не допускала використання своєї території та повітряного простору для атак безпілотників на цілі в Росії й неодноразово інформувала про це Москву дипломатичними каналами і в публічних заявах.

«Крім того, представнику Росії було заявлено, що інсинуації, поширені представниками Міністерства закордонних справ Росії щодо нібито запланованої масової депортації російськомовних жителів країн Балтії, є повною брехнею – таких планів не було і немає», – додало міністерство.

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Російське МЗС не коментувало виклик свого дипломата у Вільнюсі.

Днями представник МЗС Росії Григорій Лук’янцев звинуватив країни Балтії в підготовці до «масової депортації» російськомовних жителів.

У січні, зокрема, МЗС Литви викликало представника Росії у зв’язку з російським ударом по Україні із застосуванням балістичної ракети «Орешник».

Російська влада раніше неодноразово заявляла, що країни Балтії надають свій повітряний простір для прольоту українських безпілотників, які атакують цілі на території РФ. Балтійські держави відкидають це звинувачення.