Литва: методи обходу санкцій проти Білорусі та РФ «постійно вдосконалюються»

Литовська Служба розслідування фінансових злочинів (FNTT) торік наклала штрафи на понад 6,2 мільйона євро на фізичних осіб за різні порушення міжнародних фінансових санкцій.

«Санкції найчастіше обходять шляхом продажу транспортних засобів, ймовірно товарів і технологій подвійного використання, підробки документів та приховування справжнього походження товарів», – пише LRT, посилаючись на звіт Департаменту запобігання відмиванню грошей FNTT.

Торік FNTT отримала 232 повідомлення від фінансових установ про можливі випадки обходу або ухилення від санкцій. З них 77 були проаналізовані, а деякі матеріали передані іншим компетентним установам Литви та Європейського Союзу.

Найчастіше штрафи накладалися за експорт транспортних засобів до Білорусі або Росії, імпорт різних товарів до або з Європейського Союзу, логістичні та складські послуги, а також за надання банкнот євро юридичним особам Білорусі або їхнє використання в цій країні.

Литовські наглядові органи помітили, що компанії, що займаються купівлею, продажем та доставкою товарів, навмисно приховують країну походження товарів.

Санкції також намагаються обійти під час продажу товарів та технологій подвійного використання. Часто це роблять литовські компанії, які мають досвід торгівлі з Росією чи Білоруссю, або ж створюються посередницькі структури в країнах, які не підтримують санкційну політику Європейського Союзу, Великої Британії чи США. Компанії з цих країн шукають різні способи придбання обладнання.