Політичні сили Литви загалом згодні змінити конституцію щодо розміщення ядерної зброї – Науседа

Майже всі лідери фракцій литовського Сейму згодні з тим, що положення Конституції, яке забороняє розміщення на території Литви ядерної зброї, застаріло і має бути скасовано, заявив президент країни Ґітанас Науседа. Його слова цитує суспільний мовник Литви LRT.

Вранці 2 липня вищі посадовці країни обговорили в офісі президента конституційну норму, яка забороняє розміщення в Литві ядерної зброї. У зустрічі взяли участь Науседа, керівництво Сейму та уряду, а також очільники парламентських фракцій.

Основний закон країни передбачає, що на території Литви не можна розміщувати зброю масового ураження та військові бази іноземних держав.





Після зустрічі з політиками президент Науседа заявив, що Конституцію необхідно змінити, оскільки геополітична ситуація продовжує погіршуватись. Він також зазначив, що її ухвалювали в зовсім інших геополітичних умовах:

«Це абсолютна заборона, яка не містить жодних винятків. Таким чином, Литва фактично є єдиною державою НАТО, яка самостійно встановила для себе таку заборону. Безумовно, ми маємо звернути увагу на цей фактор».

Він також зазначив, що Фінляндія, де аналогічна заборона була закріплена законом, вже скасувала обмеження на розміщення ядерної зброї.

За словами Науседи, позиції лідерів парламентських фракцій загалом збіглися, і майже всі вони висловили думку, що ця стаття Конституції застаріла і її слід просто виключити.

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На думку президента, таке рішення могли б ухвалити депутати Сейму шляхом голосування за внесення змін до Конституції, оскільки проведення референдуму зайняло б надто багато часу.

Для внесення змін до Конституції за них мають двічі з інтервалом у три місяці проголосувати щонайменше 94 депутати зі 141.

Зустріч відбулася на тлі дискусій, що активізувалися в країні, про внесення змін до Конституції. Приводом стало травневе рішення Науседи ветувати закон про Клайпедський державний морський порт, який передбачав можливість заходу до територіальних вод Литви суден з ядерною зброєю, якщо це не суперечить інтересам національної безпеки. Президент обґрунтував своє рішення невідповідністю до закону Конституції.