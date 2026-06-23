Путін каже, що країни Заходу не запускають БПЛА зі своєї території – цим він заперечує попередні заяви СЗР Росії

Російський президент Володимир Путін заявив, що країни Заходу поки «не дійшли до того», щоб запускати по території Росії безпілотники зі своєї власної території, оскільки побоюються удару у відповідь. Про це він сказав після виступу у Москві перед випускниками військових вищих навчальних закладів.



За його словами, коли до країн Балтії залітають українські безпілотники, ці країни «не показують пальцем на Москву», а визнають, що безпілотники – українські.



Путін тим самим фактично відкинув твердження численних провоєнних телеграм-каналів про те, що країни Балтії нібито беруть участь у запусках дронів по Росії або ж надають свій повітряний простір для прольоту українських дронів. Останню тезу висували і російські офіційні особи, в Естонії, Латвії та Литві її категорично відкинули.



Служба зовнішньої розвідки Росії раніше стверджувала, що Латвія нібито погодилася на прохання України про запуск дронів по Росії з латвійської території, для чого в країну нібито прибули українські військові. Після спростування латвійської влади цю тему російська влада не порушувала.



В останні тижні до країн Балтії нерідко залітали українські безпілотники. У Києві вибачалися через це, проте наголошували, що Росія навмисне збиває ці дрони з курсу та спрямовує їх через кордон. Останнім часом таких інцидентів поменшало.



Путін, відповідаючи на запитання, також коротко прокоментував удари по російській території, сказавши, що їх завдають, «щоб спробувати розкачати суспільство Росії». Він при цьому знову висловив упевненість у перемозі та зазначив, що російські військові «тиснуть на противника на всіх ділянках», згадавши зокрема Костянтинівку на Донеччині, за яку йдуть бої.