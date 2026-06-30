У Литві парламент схвалив кандидатуру нового прем’єр-міністра

Парламент Литви (Сейм) сьогодні схвалив призначення лідера Соціал-демократичної партії Міндаугаса Сінкявічюса новим прем'єр-міністром країни.

За його кандидатуру проголосували 80 зі 110 депутатів Сейму. Два були «проти» та 28 – «утрималися».

42-річний Сінкявічюс, який раніше обіймав посаду голови Йонавського району, зазначив, що робота в місцевому самоврядуванні навчила його не ховатися за абстрактними формулюваннями, тому роботу в уряді він розглядає «не як роботу промов, а як роботу рішень і результатів».



Після обрання у Сінкявічюса є 15 днів, щоб сформувати новий уряд та подати його програму.

Відповідно до Конституції Литви, президент призначає та звільняє прем’єр-міністра за схваленням Сейму.

23 червня коаліційний уряд на чолі з прем’єр-міністеркою Інгою Ругінене оголосив про відставку.

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Тоді ж повідомлялося, що новим прем’єром стане лідер соціал-демократів Міндауґас Сінкявічюс. Не очікується, що зміна уряду якось вплине на зовнішню політику Литви, зокрема, підтримку України.