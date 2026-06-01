Україна і Литва анонсували запуск ініціативи підтримки інновацій Brave Lithuania, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Під час NATO-Ukraine Forum оголосили про запуск Brave Lithuania – ініціативи підтримки інновацій, яку спільно впроваджуватимуть Міністерство національної оборони Литви, Міністерство оборони України та кластер Brave1. Запуск програми анонсували спільно з прем’єр-міністеркою Литви Інгою Ругінене у Вільнюсі», – написала вона в телеграмі.

За її словами, ініціатива допоможе українським і литовським розробникам швидше створювати та впроваджувати рішення у пріоритетних напрямах defence tech, зокрема, у сферах безпілотних систем, РЕБ, штучного інтелекту, систем зв’язку та інших технологій, які потрібні на полі бою вже сьогодні.

Свириденко зазначає, що українська оборонна промисловість сьогодні – одна з найдинамічніших у світі, а з 2022 року українські виробничі спроможності зросли у 50 разів – з 1 млрд доларів до 50 млрд доларів.

«Україна має унікальний досвід створення оборонних технологій в умовах сучасної повномасштабної війни. Литва є одним із наших найближчих партнерів у сфері безпеки та оборони. Об’єднання оборонних інноваційних екосистем наших країн відкриває нові можливості для спільних розробок», – повідомила прем'єрка.

Підтримка України з боку Литви залишатиметься незмінно сильною, наголосила литовська прем'єр-міністр Інга Ругінене. За її словами, Вільнюс продовжуватиме робити внесок у зміцнення обороноздатності України, ініціативи оборонної промисловості, зусилля з розмінування, програми реабілітації та проєкти стійкості.

«Ця зустріч ще раз підтверджує особливе партнерство між нашими країнами та чітке зобов'язання Литви стояти поруч з Україною як сьогодні, так і в майбутньому. Вона також демонструє відкритість України ділитися з Литвою своїм досвідом, який є актуальнішим, ніж будь-коли, в контексті сучасних викликів безпеці», – сказала Ругінене.

У литовському Міноборони повідомили, що разом з оборонним відомством України підписали меморандум про наміри щодо створення спільної програми BRAVE Lithuania». Ця ініціатива має на меті зміцнити співпрацю між Литвою та Україною в галузі оборонних інновацій, сприяти розвитку передових технологій та прискорити їх застосування для практичних потреб оборони.

За повідомленням литовської сторони, BRAVE Lithuania виступатиме двосторонньою платформою для підтримки литовських та українських стартапів, новаторів, дослідницьких установ та компаній у сфері оборонних технологій.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України Литва надає Києву військову, політичну та гуманітарну підтримку.







