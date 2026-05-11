Президент Литви зустрівся з Будановим, говорили про оборонну співпрацю та регіональну безпеку

Президент Литви Ґітанас Науседа 11 травня прийняв голову Офісу президента України Кирила Буданова, який перебуває в цій країні.

«Ми обговорили співпрацю в оборонній промисловості, регіональну безпеку та ситуацію на передовій. Литва підтримує – і продовжуватиме підтримувати – Україну в усіх сферах», – заявив Науседа.

Читайте також: Сибіга про стабілізацію фронту: «маємо нову реальність на полі бою»

Він закликав не лише думати про перспективи мирного врегулювання, а й разом з партнерами по НАТО та Євросоюзу колективно ухвалювати рішення для забезпечення Україні необхідної підтримки.

Буданов раніше сказав у коментарі литовському мовнику LRT, що Київ відкритий до переговорів, якщо Росія «дійсно готова до серйозної розмови».

Він назвав ситуацію на фронті «стабільною», як російський режим, додавши, що «в цьому світі немає нічого вічного».