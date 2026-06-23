Уряд Литви на чолі з Ругінене йде у відставку

У Литві пішов у відставку коаліційний уряд на чолі з прем’єр-міністеркою Інгою Ругінене – про це офіційно оголосили на засіданні Кабінету міністрів країни 23 червня.

У своєму підсумковому зверненні Ругінене вказала на роботу свого кабінету над безпековим напрямком, зокрема, збільшення видатків на оборону до 5,38% від ВВП.

«Особлива увага приділяється протиповітряній обороні, прискорено придбання та розгортання необхідних систем. Ми краще підготовлені до загроз, ніж кілька років тому. Я вірю, що нова команда продовжить розпочату нами роботу і не зменшить своєї зосередженості на обороні нашої країни», – заявила прем’єр-міністерка.

Відставка була очікуваною – найбільша партія в литовському Сеймі, соціал-демократи, раніше вже домовилася про формування нового уряду з двома іншими силами. Це сталося після того, як розпалася чинна правляча коаліція.

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Соціал-демократи вирішили припинити співпрацю з популістською партією «Світанок Німану» . До нової коаліції з соціал-демократами увійдуть Союз селян, зелених та християнських сімей Литви та Союз демократів «В ім’я Литви».

Новим прем’єром стане лідер соціал-демократів Міндауґас Сінкевічюс. За його однопартійцями залишиться більшість місць у новому кабінеті міністрів. Не очікується, що зміна уряду якось вплине на зовнішню політику Литви, зокрема, підтримку України.

Соціал-демократи здобули перемогу на виборах у 2024 році. Сформований тоді уряд на чолі з Гінтаутасом Палуцкасом пішов у відставку 2025 року після корупційного скандалу, йому на зміну прийшов кабінет Ругінене.