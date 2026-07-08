Уряд Литви доручив Міністерству культури створити пантеон – ЗМІ

Уряд Литви доручив Міністерству культури країни створити пантеон видатних діячів Литви у Вільнюському соборі.

Про це зокрема повідомило литовське видання LRT, яке зазначило, що уряд країни «доручив Міністерству культури створити у межах собору пантеон видатних державних діячів Литви».

Литовський уряд узгодив план комплексних наукових досліджень у Вільнюському соборі для його ретельнішого обстеження та, серед іншого, перевірки гіпотез про місце розташування поховання великого князя Вітовта.

Серед іншого, планується скласти повну картину того, хто саме з діячів литовської історії похований у соборі.

«Дослідження базиліки собору сприятиме науково обґрунтованому знанню литовської історії. Ми зможемо більш успішно боротися з дезінформацією, яку поширюють недружні держави, викривленнями, применшенням та фальсифікацією історії Литви», – зазначила очільниця спеціальної робочої групи Інгріда Куткієне.

У Вільнюському соборі поховані зокрема великий князь литовський Казимир Святий, великий литовський князь і король Польщі Олександр Ягеллон, Барбара Радзивіл з відомого роду Радзивілів та інші діячі періоду Великого Князівства Литовського та пізніших епох.

Вільнюський собор, розташований у самому центрі литовської столиці, упродовж своєї історії багато разів зазнавав великих руйнувань через пожежі та війни, проте, деякі частини будівлі та поховання у межах собору збереглися з пізнього Середньовіччя, зазначають литовські ЗМІ.

Історія Литви пізнього Середньовіччя і пізніших часів тісно переплетена з історією Польщі та Білорусі, а також і України, значна частина якої, включно з Києвом перебувала у складі Великого Князівства Литовського в 14-16 століттях.

Недавнє оголошення українською владою щодо створення пантеону видатних українців викликало гострі реакції в Польщі, де це рішення критикувала канцелярія президента Кароля Навроцького та інші польські представники.

28 червня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про створення Національного пантеону як невідкладний. За словами президента, такий Пантеон матиме на меті вшанувати українців, які «в різні століття й епохи боролися заради України, надихали Україну». При цьому, зазначив Зеленський, «ніхто й ніколи не буде наказувати нам, як жити, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячними і яких героїв шанувати».

Згідно з рішенням українського уряду, Національний пантеон видатних українців мають створити та території Києво-Печерської лаври.