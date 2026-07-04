Національний пантеон створять на території Києво-Печерської лаври – уряд

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, згідно з якою Український національний пантеон буде розміщений на території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Постанова від 1 липня оприлюднена на сайті Кабміну.

У документі Українському інституту національної пам’яті доручено:

розробити концепцію функціонування і структури Пантеону;

забезпечити науково-методичний супровід процесу утворення Пантеону і визначення форм меморіалізації;

забезпечити проведення експертних і публічних обговорень з питань, пов’язаних з утворенням і діяльністю Пантеону.

Міністерств культури, до сфери управління якого належить Києво-Печерська лавра, має:

опрацювати питання щодо розташування Пантеону на території з урахуванням обмежень у використанні земельних ділянок, вимог стосовно охорони культурної спадщини і міжнародних зобов’язань України;

забезпечити організацію і проведення архітектурного конкурсу на найкращий архітектурний проєкт Пантеону за участю представників державних органів, органів місцевого самоврядування, громадськості, міжнародних організацій, релігійних об’єднань і провідних архітекторів, істориків, мистецтвознавців.

УІНП спільно з Міністерством закордонних справ мають:

забезпечити проведення верифікації борців за незалежність України й інших осіб, які відіграли значну роль у формуванні національної свідомості й ідентичності українців, і членів їхніх сімей, похованих за межами України, щодо яких доцільне здійснення перепоховання на території Пантеону;

за результатами проведення такої верифікації забезпечити взаємодію з компетентними органами іноземних держав щодо отримання дозволів на ексгумацію й перепоховання останків цих осіб.

В УІНП зауважили, що постанова розроблена Українським інститутом національної памʼяті і «є логічним продовженням реалізації проєкту щодо створення Українського національного пантеону».

28 червня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про створення Національного пантеону як невідкладний. За словами президента, такий Пантеон матиме на меті вшанувати українців, які «в різні століття й епохи боролися заради України, надихали Україну». При цьому, зазначив Зеленський, «ніхто й ніколи не буде наказувати нам, як жити, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячними і яких героїв шанувати».

1 липня Верховна Рада проголосувала за створення Українського національного пантеону. Законопроєкт, серед іншого, встановлює процедуру розгляду питань про вшанування видатних українців, а також вимоги, за яких таке вшанування відбуватися не може. Переліку конкретних прізвищ він не містить.

Законодавча ініціатива з’явилася на тлі напруженості між президентами Україна й Польщі, що виникла через історичні питання.

У канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького заявили, що документ про створення Національного пантеону є «наступним етапом ескалації».