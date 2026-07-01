Депутати проголосували за створення Українського національного пантеону

Верховна Рада проголосувала за створення Українського національного пантеону.



Рішення підтримали 287 депутатів.



Документ передбачає, що пантеон стане загальнонаціональним місцем пам’яті для вшанування найвидатніших представників української нації. Законопроєкт встановлює процедуру розгляду питань про вшанування видатних українців, а також вимоги, за яких таке вшанування відбуватися не може.



28 червня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради цей законопроєкт як невідкладний. За словами президента, такий пантеон матиме на меті вшанувати українців, які «в різні століття та епохи боролися заради України, надихали Україну». При цьому, зазначив Зеленський, «ніхто й ніколи не буде наказувати нам, як жити, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячними і яких героїв шанувати».

Ця законодавча ініціатива виникла на тлі напруженості між президентами Україна та Польщі, що виникла через історичні питання.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив, що вирішив позбавити Зеленського Ордена Білого орла через його указ про найменування підрозділу Збройних сил на честь «героїв УПА». Навроцький заявив, що для більшості польського суспільства Українська повстанська армія залишається «формуванням, відповідальним за жорстокі злочини, скоєні проти громадян Республіки Польща під час Другої світової війни».

Зеленський 20 червня відправив орден «Новою поштою». При цьому він заявив, що «Україна залишається вдячною Польщі за підтримку і відкритою до подальшої співпраці».

Також колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко відмовилися від Ордена Білого Орла.