За посягання на цілісність України заочно судитимуть так званого «голову адміністрації» Дебальцева – ОГП

В Офісі генерального прокурора повідомили про завершенння спеціального досудового розслідування та скерування до суду обвинувального акту стосовно так званого «голови адміністрації» міста Дебальцеве на Донеччині «за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України за попередньою змовою групою осіб».

«Досудовим розслідуванням встановлено, що з липня 2019 року і по теперішній час чоловік, перебуваючи на посаді «голови адміністрації міста Дебальцеве», спільно з учасниками інших псевдоорганів «ДНР» видавав та забезпечував виконання наказів і розпоряджень, зокрема, у сфері оборони, стосовно перереєстрації підприємств, промислові потужності яких залишились на тимчасово окупованій території Донеччини, та стягнення коштів у вигляді так званих податків на користь окупаційної адміністрації РФ», – йдеться в повідомленні.

В ОГП додали, що обвинувачений наразі продовжує працювати на окупаційну владу та «пропагує ідеї самостійності псевдореспубліки і відокремлення Донеччини від України».

У 2014 році на непідконтрольних українській владі територіях Донбасу пройшов так званий «референдум», після якого угруповання «ДНР» та «ЛНР» проголосили «незалежність» і попросилися до складу Росії. Київ назвав ці «референдуми» незаконними. Москва тоді заявила, що «з повагою» ставиться до результатів голосування, але не визнала їх.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.