ОГП: завершене слідство щодо 15 чиновників «Укрзалізниці» у справі про розкрадання понад 58 млн грн

Офіс генерального прокурора повідомляє про завершення слідства у справі щодо 15 посадовців «Укрзалізниці», яких підозрюють у заволодінні понад 58,6 мільйона гривень під час організації проведення капітальних ремонтів дизель-поїздів, призначених для здійснення приміських пасажирських перевезень.

За повідомленням, досудове розслідування велося «за фактами заволодіння коштами в особливо великих розмірах, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, підроблення документів, вчинених у складі організованої групи».

Слідство встановило, що «зокрема, у період 2015-2016 років посадовці ПАТ «Укрзалізниця», із залученням фіктивних підприємств, склали і видали завідомо неправдиві документи про нібито здійснення модернізації понад 20 дизель-поїздів, достовірно знаючи, що жодних ремонтних робіт не могло бути проведено у зв’язку з відсутністю у підприємства-виконавця необхідних спеціалістів і обладнання».

«Це в подальшому стало підставою для переведення грошових коштів із рахунків ПАТ «Укрзалізниця» підприємству-виконавцю. При цьому частина суми опинилася на рахунках фіктивних підприємств», – повідомили в ОГП.

17 листопада 15 підозрюваним відкрили для ознайомлення матеріали кримінального провадження.

Серед підозрюваних, за даними ОГП, колишній виконувач обов’язків голови правління одного з підприємств, 100% акцій якого внесено до статутного капіталу «Укрзалізниці» і його колишні заступники; колишні й теперішні керівники підрозділів приміських пасажирських перевезень, а також начальники виробничих підрозділів моторвагонних депо регіональних філій ПАТ «Укрзалізниця».