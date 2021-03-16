Співробітника СБУ підозрюють у викраденні людини – прокуратура

Співробітнику одного з центральних підрозділів СБУ та двом іншим особам оголосили підозру за фактами незаконного викрадення людини і вимагання грошових коштів, ще одній людині – за фактом вимагання.

«За даними слідства, в лютому 2020 року, за попередньою змовою групою осіб, вони викрали потерпілого та вимагали у нього 40 тис євро та 1,6 млн грн. При цьому погрожували йому вбивством, застосуванням насильства, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, а також притягненням до кримінальної відповідальності за сфальсифікованим обвинуваченням у фінансуванні тероризму та незаконному зберіганні бойових припасів», – повідомили у Офісі генпрокурора.

Підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління ДБР за оперативного супроводу співробітників Головного управління внутрішньої безпеки СБУ. У прокуратурі наголосили, що вживаються заходи щодо встановлення усіх осіб, причетних до вчинення цих злочинів.