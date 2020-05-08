ОГП відкрив справу через використання бойовиками протипіхотних мін і повідомив підозру одному з їхніх ватажків

У Офісі генерального прокурора повідомили про початок розслідування за фактами використання бойовиками на Донбасі заборонених протипіхотних мін (стаття про «порушення законів та звичаїв війни»).

«В ході розслідування будуть ретельно досліджені факти використання учасниками іррегулярних незаконних збройних формувань РФ протипіхотних мін ПОМ-2, ОЗМ-72 на території Донецької та Луганської областей. За даними слідства, під час збройного конфлікту на Сході України упродовж січня 2014 – березня 2020 року учасниками незаконних формувань використовувались заборонені протипіхотні міни з маркуванням, яким підтверджується їх походження з Російської Федерації», – йдеться в повідомленні ОГП.

У ОГП заявили, що інформація про зібрані докази буде передана до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду.



Крім того, Офіс генерального прокурора повідомив про підозру одному з ватажків бойовиків угруповання «ЛНР» також за статтею про «порушення законів та звичаїв війни».

«За даними слідства, бойовик із червня 2014 року організував на тимчасово окупованій території Луганської області систематичне незаконне затримання бойовиками проукраїнськи налаштованих осіб та їх подальше протиправне утримання в нелюдських умовах упродовж тривалого часу. Після затримання ці особи потрапляли до підвальних приміщень Луганської облдержадміністрації, де, у тому числі, підозрюваний організував місце масового утримання у неналежних умовах захопленого цивільного населення, застосовування до них фізичного насильства та катування», – повідомили в Офісі генпрокурора.

У відомстві зазначили, що наразі слідство встановило десятки осіб, що перебували у застінках так званої «військової комендатури ЛНР» та до яких там застосовувались тортури. Досудове розслідування триває.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.