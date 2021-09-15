ОГП: із медійними і правозахисними ГО підписано меморандум про захист прав журналістів

В ОГП кажуть, що підписали з медійними і правозахисними ГО меморандум про захист прав журналістів

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала меморандум про взаєморозуміння та співпрацю між Офісом генерального прокурора та медійними і правозахисними громадськими організаціями, повідомила у середу пресслужба ОГП.

«Метою меморандуму є консолідація зусиль сторін, спрямованих на визначення спільного бачення щодо вдосконалення способів захисту прав журналістів від протиправних посягань; спрощення забезпечення свободи та безпеки журналістів; підвищення ефективності нагляду за додержанням вимог законодавства під час здійснення досудового розслідування, а також підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про кримінальні правопорушення, вчинені проти журналістської діяльності, і притягнення до відповідальності осіб, винних у таких кримінальних правопорушеннях», – йдеться в повідомленні.

В ОГП кажуть, що меморандум відкритий до підписання іншими громадськими організаціями, які цього не зробили.

Повідомляється, що наразі до підписання документа долучилися ГО «Інститут масової інформації», «Кримська правозахисна група», «Інститут розвитку регіональної преси», «Платформа прав людини», «Детектор медіа», «Центр інформації про права людини».

У зустрічі взяли участь представники засобів масової інформації, а також голова Офісу Ради Європи в Україні Стен Ньорлов, вказує ОГП.

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«Рішення про укладення меморандуму було прийнято на зустрічі з медійними і правозахисними організаціями та журналістами в травні 2021 року. Відтоді діалог і співпраця із їх представниками щодо конкретних проваджень та нових випадків порушень триває в регулярному режимі», – запевняють у відомстві.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила про підозру особам у 32-х кримінальних правопорушеннях проти журналістів упродовж року. З початку року до суду скеровано обвинувальні акти щодо вчинення 25 кримінальних правопорушень, така ж кількість була за весь 2020 рік.

За даними ОГП, загалом від початку року органами досудового розслідування зареєстровано 182 кримінальних правопорушення за фактами вчинення кримінальних правопорушень стосовно представників медіа. З урахуванням минулорічних, наразі розслідується 297 кримінальних правопорушень щодо журналістів.