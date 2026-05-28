В ОГП заявили про викриття працівників БЕБ на хабарях, у бюро кажуть про взаємодію зі слідством

В Офісі генерального прокурора повідомили про викриття двох працівників Бюро економічної безпеки України, «які використовували службове становище та зв’язки для одержання хабарів», і затримання детектива й аналітика БЕБ.

Як повідомив 28 травня генпрокурор Руслан Кравченко, йдеться про два окремі кримінальні провадження.

«У першому випадку викрито старшого детектива територіального управління БЕБ у Київській області. Він вимагав 15 тисяч доларів США від чоловіка, який фігурував у справі про виготовлення, ввезення і збут підроблених грошей. Детектив заявив, що нібито має достатньо доказів для повторного притягнення чоловіка до кримінальної відповідальності й запевняв: через попередню судимість той «точно опиниться за ґратами». Водночас пропонував «вирішити питання» за хабар», – йдеться в повідомленні.

В іншому провадженні йдеться про аналітика БЕБ, колишнього працівника податкової служби.

«За даними слідства, до нього звернулася представниця підприємства, якому відмовили у видачі ліцензії на зберігання пального. Аналітик запропонував допомогу з повторним поданням документів. За хабар він обіцяв використати старі зв’язки і вплинути на посадовців податкової служби. Після повторного подання документів підприємству дійсно видали ліцензію, а співробітник БЕБ зажадав свою «винагороду» – дві тисячі доларів», – повідомив Кравченко.

В ОГП зазначили: щодо затриманих посадовців готують повідомлення про підозру у вчиненні корупційних злочинів і клопотання до суду про обрання запобіжних заходів.

Імен згаданих осіб у прокуратурі не навели, їхня позиція невідома. Натомість у БЕБ заявили, що взаємодіють зі слідством.

«Правоохоронними органами здійснюються невідкладні слідчі дії та процесуальні заходи, зокрема обшуки, у межах кримінальних проваджень щодо можливих корупційних проявів серед окремих співробітників Бюро економічної безпеки України. За наявною інформацією, розслідуються факти ймовірного одержання неправомірної вигоди та використання службового становища у власних інтересах. БЕБ взаємодіє зі слідством, забезпечує повне сприяння правоохоронним органам і надає всю необхідну інформацію для всебічного і повного встановлення обставин правопорушень», – йдеться в повідомленні.

У БЕБ додали, очищення системи від недоброчесних елементів «є невіддільною частиною розбудови прозорого і незалежного органу».

Бюро економічної безпеки (БЕБ)створили у 2021 році, щоб замінити «податкову міліцію» і централізувати повноваження із розслідування економічних злочинів.