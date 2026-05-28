В ОГП заявили про викриття працівників БЕБ на хабарях, у бюро кажуть про взаємодію зі слідством

Як повідомив 28 травня генпрокурор Руслан Кравченко, йдеться про два окремі кримінальні провадження
Як повідомив 28 травня генпрокурор Руслан Кравченко, йдеться про два окремі кримінальні провадження

В Офісі генерального прокурора повідомили про викриття двох працівників Бюро економічної безпеки України, «які використовували службове становище та зв’язки для одержання хабарів», і затримання детектива й аналітика БЕБ.

Як повідомив 28 травня генпрокурор Руслан Кравченко, йдеться про два окремі кримінальні провадження.

«У першому випадку викрито старшого детектива територіального управління БЕБ у Київській області. Він вимагав 15 тисяч доларів США від чоловіка, який фігурував у справі про виготовлення, ввезення і збут підроблених грошей. Детектив заявив, що нібито має достатньо доказів для повторного притягнення чоловіка до кримінальної відповідальності й запевняв: через попередню судимість той «точно опиниться за ґратами». Водночас пропонував «вирішити питання» за хабар», – йдеться в повідомленні.

В іншому провадженні йдеться про аналітика БЕБ, колишнього працівника податкової служби.

«За даними слідства, до нього звернулася представниця підприємства, якому відмовили у видачі ліцензії на зберігання пального. Аналітик запропонував допомогу з повторним поданням документів. За хабар він обіцяв використати старі зв’язки і вплинути на посадовців податкової служби. Після повторного подання документів підприємству дійсно видали ліцензію, а співробітник БЕБ зажадав свою «винагороду» – дві тисячі доларів», – повідомив Кравченко.

В ОГП зазначили: щодо затриманих посадовців готують повідомлення про підозру у вчиненні корупційних злочинів і клопотання до суду про обрання запобіжних заходів.

Імен згаданих осіб у прокуратурі не навели, їхня позиція невідома. Натомість у БЕБ заявили, що взаємодіють зі слідством.

«Правоохоронними органами здійснюються невідкладні слідчі дії та процесуальні заходи, зокрема обшуки, у межах кримінальних проваджень щодо можливих корупційних проявів серед окремих співробітників Бюро економічної безпеки України. За наявною інформацією, розслідуються факти ймовірного одержання неправомірної вигоди та використання службового становища у власних інтересах. БЕБ взаємодіє зі слідством, забезпечує повне сприяння правоохоронним органам і надає всю необхідну інформацію для всебічного і повного встановлення обставин правопорушень», – йдеться в повідомленні.

У БЕБ додали, очищення системи від недоброчесних елементів «є невіддільною частиною розбудови прозорого і незалежного органу».

Бюро економічної безпеки (БЕБ)створили у 2021 році, щоб замінити «податкову міліцію» і централізувати повноваження із розслідування економічних злочинів.

