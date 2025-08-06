В ЄС привітали призначення нового очільника БЕБ в Україні

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос привітала призначення Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки України.

«Я вітаю призначення нового керівника Бюро економічної безпеки, що є важливою реформою, яку рішуче підтримує ЄС. Євросоюз підтримує цей крок до зміцнення інституцій і на шляху України до членства. Прогрес має продовжуватися», – написала вона у соцмережі X.

Кабінет міністрів України 6 серпня призначив Олександра Цивінського на посаду директора БЕБ.

Конкурсна комісія з добору директора Бюро економічної безпеки ще 24 червня вирішила передати на розгляд прем’єр-міністру кандидатуру фіналіста – Олександра Цивінського. За законом, директора БЕБ призначає Кабмін на подання прем’єра за пропозицією конкурсної комісії.

Але 7 липня Кабмін повідомив, що розглянув подання комісії щодо призначення на посаду директора БЕБ, а також вивчив додаткові матеріали, «надані зокрема Службою безпеки України, які стосуються питань національної безпеки та містять відповідні безпекові оцінки».

Зрештою уряд запропонував комісії «подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії».

Олександр Цивінський назвав рішення Кабінету міністрів відхилити його кандидатуру таким, що «не відповідає закону».

Цивінський очолював третій підрозділ детективів Другого Головного підрозділу детективів НАБУ. За повідомленнями в медіа, під час відбору комісія звернула увагу на лист від Служби безпеки, за яким Цивінський, поміж інших кандидатів, нібито має родичів у Росії. Зокрема, там нібито живе його батько. Під час слухань Цивінський розповів, що з батьком не спілкується.

У коментарі Суспільному 8 липня він сказав, що його «батько, навіть якщо він і є громадянином РФ на даний час, що не підтверджено, останні 30 років живе в Україні». Він також зазначив, що 10 років взагалі не спілкується з батьком.

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