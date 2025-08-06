Уряд призначив Олександра Цивінського директором БЕБ – Свириденко

Уряд ухвалив рішення призначити Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки України, повідомила 6 серпня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Після рішення конкурсної комісії, належних перевірок і проходження поліграфа – немає застережень щодо його кандидатури. Очікуємо на оновлення роботи Бюро, зміцнення інституції та досягнення вагомого рівня довіри між Бюро й українськими підприємцями. Важливо, щоб економічні відносини в Україні не спотворювались тіньовими схемами та щоб бізнес міг розраховувати на повагу з боку держави», – написала голова уряду в телеграмі.

24 червня конкурсна комісія з добору директора Бюро економічної безпеки вирішила передати на розгляд прем’єр-міністру кандидатуру фіналіста – Олександра Цивінського. За законом, директора БЕБ призначає Кабмін на подання прем’єра за пропозицією конкурсної комісії.

Але 7 липня Кабмін повідомив, що розглянув подання комісії щодо призначення на посаду директора БЕБ, а також вивчив додаткові матеріали, «надані зокрема Службою безпеки України, які стосуються питань національної безпеки та містять відповідні безпекові оцінки».

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Зрештою уряд запропонував комісії «подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії».

Олександр Цивінський назвав це рішення Кабінету міністрів відхилити його кандидатуру таким, що «не відповідає закону».

Цивінський очолює третій підрозділ детективів Другого Головного підрозділу детективів НАБУ. За повідомленнями в медіа, під час відбору комісія звернула увагу на лист від Служби безпеки, за яким Цивінський, поміж інших кандидатів, нібито має родичів у Росії. Зокрема, там нібито живе його батько. Під час слухань Цивінський розповів, що з батьком не спілкується.

У коментарі Суспільному 8 липня він сказав, що його «батько, навіть якщо він і є громадянином РФ на даний час, що не підтверджено, останні 30 років живе в Україні». Він також зазначив, що 10 років взагалі не спілкується з батьком.