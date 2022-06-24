Кількість загиблих через війну дітей зросла до 338 – Офіс генпрокурора

Через військове масштабне вторгнення Росії в Україні постраждали 948 дітей – 338 дітей загинуло та понад 610 поранено, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.



23 червня повідомлялося про 324 дітей, які загинули через російську агресію.



У відомості наголошують, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



За даними ОГП, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 335, Харківській – 177, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 55, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 31, Сумській – 17.



23 червня в результаті вибуху фосфорної бомби на Сумщині 13-річний хлопчик отримав опік ніг фосфорною речовиною. Того ж дня через російські обстріли Чугуєва травмовані діти 9 та 6 років. Також через артилерійський обстріл Лисичанська поранено дитину.



«У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 5 та поранення 5 дітей через обстріли окупантами Волноваського району Донецької області. Також стало відомо, що внаслідок невибіркових обстрілів з березня по травень військовослужбовцями РФ житлових будинків у Маріуполі загинуло 9 дітей та 8 дітей зазнали поранень різного ступеня тяжкості», – повідомляють в Офісі генпрокурора.

В ООН станом на 22 червня підтвердити 4662 випадки загибелі, 5803 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну Росії. Серед загиблих – щонайменше 320 дітей, серед поранених – 479. При цьому в організації наголошують, що реальні дані щодо загиблих – значно вищі.