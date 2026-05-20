Cхема прикриття «порноофісів» у трьох областях: ОГП заявив про затримання кількох посадовців Нацполіції

Під час обшуків у високопосадовців Нацполіції вилучили шість елітних автомобілів, 5 швейцарських годинників, вогнепальну та холодну зброю, а також готівку на загальну суму понад 22,6 млн грн, повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

За його даними, наразі затримали 5 учасників схеми, їм повідомили про підозру.

Кравченко зазначив, що водію, який був посередником, інкриміновано підбурювання та пособництво в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за невчинення дій з використанням службового становища в інтересах третіх осіб, зокрема повторно та за попередньою змовою групою осіб.



Він додав, що дії начальника головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області, його заступника, а також першого заступника начальника ГУНП у Тернопільській області та заступника начальника ГУНП у Житомирській області, кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України – одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах третіх осіб дій з використанням службового становища, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Готуються клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Раніше Офіс генпрокурора заявив про викриття корупційної схеми у Національній поліції. ОГП та СБУ одночасно проводили слідчі дії у трьох головних управліннях Національної поліції.

За даними слідства, керівництво територіальних підрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях могли забезпечувати безперешкодну роботу мережі так званих «порноофісів» – йдеться про приміщення, де незаконно створювали, виготовляли та поширювали через інтернет відеопродукцію еротичного і порнографічного характеру.



В ОГП заявляли, що посередником у схемі був водій одного із заступників міністра внутрішніх справ України, використовуючи зв’язки серед керівного складу Нацполіції, він домовлявся з посадовцями про невтручання у роботу таких «порноофісів».



В Офісі генпрокурора зазначають, що за щомісячну неправомірну вигоду керівники поліції мали не вживати заходів реагування, не документувати правопорушення, не припиняти незаконну діяльність – розмір «абонплати» становив 20 тис. доларів США щомісяця для керівництва регіонального підрозділу поліції, ще 5 тис. доларів США отримував посередник.

ОГП інформував, що сьогодні затримали посередника після одержання чергового траншу в 25 тис. доларів США.

Наразі ні в МВС, ні Нацполіції це повідомлення не коментували.



