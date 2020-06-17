Офіс генпрокурора повідомляє про обшуки в «Укрзалізниці»

Прокурори Офісу генерального прокурора спільно з працівниками Служби безпеки України та слідчими Національної поліції проводять обшуки в структурних підрозділах «Укрзалізниці» та в кількох приміщеннях приватних підприємств, а також за місцями проживання у справі про розтрату майна компанії. Про це повідомляє пресслужба ОГП.

За даними відомства, обшуки відбуваються в п’яти областях України.

«Упродовж 2017-2019 років службовими особами регіональних філій акціонерного товариства «Укрзалізниця» – «Південна залізниця» та «Південно-Західна залізниця» перераховано 70 мільйонів гривень на рахунки підконтрольних підприємств за постачання чавунних гальмівних колодок, які не відповідають технічним умовам та виробляються із інших сплавів металів, що призводить до збільшення витрат АТ «Укрзалізниця» на придбання комплектуючих», – йдеться в повідомленні.

За даними Офісу генпрокурора, використання такої продукції могло призвести до «виникнення надзвичайних подій на залізниці» під час перевезень.

Слідчі дії у цій справі тривають.

«Укрзалізниця» наразі не коментувала це повідомлення.