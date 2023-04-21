Хотів захопити літак РФ, а здав дані про український аеродром. Військовому повідомили підозру – ОГП

Колишньому виконувачу обов’язків командира однієї із військових частин Сил спеціальних операції, полковнику ЗСУ вручено письмове повідомлення про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади та службових повноважень, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.



За даними слідства, підозрюваний без дотримання установленого порядку організував та провів комплекс розвідувальних заходів для заволодіння російським літаком, пілот якого нібито погодився на пропозицію перейти на бік України.



«В результаті цих дій військовослужбовцям ФСБ РФ стала відома інформація про зосередження на одному із військових аеродромів в Кіровоградській області військової техніки, сил та засобів. За наміром підозрюваного вони повинні були бути задіяні у зустрічі російського літака. Проте, скориставшись цією інформацією, замість обумовленого повітряного судна у напрямку аеродрому російськими ракетними військами було запущено 9 крилатих ракет», – йдеться у повідомленні.



В Офісі генпрокурора додають, що такі дії підозрюваного призвели до загибелі командира військової частини та поранення 17 військовослужбовців, також було знищено 2 та пошкоджено 3 українських винищувачів, а також 9 будівель.



Досудове розслідування та оперативний супровід ведуть співробітники СБУ.



Напередодні речник СБУ Артем Дехтяренко розповів Суспільному, що Служба безпеки України розслідує обставини ракетного обстрілу аеродрому «Канатове» у Кіровоградській області, який стався 23 липня 2022 року.