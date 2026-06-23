Cправа про замах на Юсова: в ОГП заявили про затримання посередника

Офіс генерального прокурора заявив про затримання посередника, який підшуковував виконавця замаху на представника ГУР МО України Андрія Юсова, який також є заступником голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.



Як повідомляє пресслужба ОГП, 34-річний колишній військовослужбовець був посередником між замовником та потенційним виконавцем злочину, вбивство посадовця могло готуватися під кураторством представників РФ.

Слідство вважає, що на початку 2026 року до підозрюваного звернулася наразі невстановлена особа. Вона запропонувала йому знайти людину, готову вбити представника ГУР. За виконання злочину замовник обіцяв 100 000 доларів США.



«Після цього підозрюваний почав підшуковувати виконавця, запропонував участь своєму знайомому та передав контакти замовника для прямого зв’язку. З лютого по червень 2026 року він систематично підбурював його до вчинення злочину», – заявляють в ОГП.



За повідомлення, посередника затримали 18 червня, йому повідомлено про підозру у підбурюванні до готування умисного вбивства з корисливих мотивів, на замовлення, за попередньою змовою групою осіб. Наступного дня суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.



Як встановили правоохоронці, замовник також перерахував 22 000 доларів США авансу на криптогаманець для підготовки злочину та передав виконавцям детальні дані про потерпілого, його спосіб життя та розпорядок дня.

8 червня Головне управління розвідки повідомило про зрив замаху на Юсова. Тоді повідомлялось, що поліцейські затримали в Києві 38-річного кілера – фігурант намагався організувати замовне вбивство представника ГУР МО.

За даними заступника голови Національної поліції Андрія Нєбитова, виконання злочину планувалося за допомогою FPV-дрона. Правоохоронці здійснили одночасно понад 20 обшуків і вилучили речові докази.

Андрій Юсов, реагуючи на це повідомлення, подякував правоохоронцям та складовим Сил оборони за спецоперацію із запобігання замаху.







