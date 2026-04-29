ОГП: школярці з Тернополя повідомили про підозру через поранення однокласниці

Офіс генерального прокурора повідомив про оголошення підозри у замаху на вбивство 15-річній школярці з Тернополя.

«За даними слідства, 27 квітня 2026 року дев’ятикласниця однієї зі шкіл Тернополя підстерегла однокласницю в під’їзді її будинку і завдала їй кількох ножових поранень. Під час одного з ударів уламок леза залишився в голові потерпілої», – йдеться в повідомленні.

В ОГП уточнили, що поранену дівчину шпиталізували, її життю нічого не загрожує, а підозрювану затримали, мотиви її вчинку встановлюють.

«Серед версій, яку перевіряє слідство, – можливий булінг з боку потерпілої. У разі підтвердження цим обставинам буде надано належну правову оцінку», – зазначили в прокуратурі.

В ОГП додали, що готується клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Як повідомило напередодні Суспільне з посиланням на речницю обласної прокуратури Лесю Гурецьку, запобіжний захід обиратимуть 29 квітня, засідання відбуватиметься у закритому режимі.

У поліції Тернопільщини 28 квітня повідомили, що від початку року тернопільські поліцейські задокументували 17 фактів булінгу в школах.