ОГП: посадовця «Укрзалізниці» затримали за вимагання хабаря у підприємця

Офіс генпрокурора повідомляє, що посадовця «Укрзалізниці» підозрюють в отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

За даними слідства, заступник директора департаменту екологічної безпеки «Укрзалізниці» вимагав від представника підприємства з виробництва гранітної продукції на Хмельниччині 100 000 доларів США за те, щоб «вирішити питання» з демонтажем і списанням залізничної колії, яка заважала розширенню виробництва.

«Схема була продумана: спочатку ініціювати «сезонний об'їзд», щоб комісія визнала колію нерентабельною, потім – демонтаж, списання, виключення з реєстрів. Також йшлося про передачу ділянки під колією громаді для потреб кар’єру. Посадовець запевняв, що процедура складна та потребує погоджень з керівництвом «УЗ», Мінінфраструктури і профільними підрозділами. Натомість обіцяв організувати весь процес «під ключ» за 3-6 місяців», – повідомляють в ОГП.

Посадовця затримали в момент отримання грошей.

До суду подано клопотання про взяття його під варту, слідство триває.

В «Укрзалізниці» заявили про максимальне сприяння розслідуванню – вчора вже передали всі запитувані матеріали. Компанія повідомила про відсторонення працівника від виконання посадових обов’язків, також розпочала службову перевірку.



