ОГП: в Україні до 470 зросла кількість дітей, загиблих через агресію Росії

В Україні станом на ранок 17 квітня внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії загинули 470 дітей, повідомив Офіс генерального прокурора. Число поранених дітей не змінилося відучора: 948. Ще 407 дітей вважають зниклими.

«16 квітня внаслідок обстрілу ворогом Баштанського району Миколаївської області загинув 17-річний хлопець», – уточнили в прокуратурі.

В Офісі генерального прокурора наголосили, що наведені дані не є остаточними, триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 451, Харківській – 275, Київській – 127, Херсонській – 94, Запорізькій – 89, Миколаївській – 86, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 66», – йдеться в повідомленні.

Управління верховного комісара ООН із прав людини станом на 9 квітня підтвердило загибель 8 490 і поранення 14 244 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.