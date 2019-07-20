У Львові забудовнику скасували умови під будівництво після знищення мозаїки кінця ХХ століття

Міська рада Львова на позаплановому засіданні виконкому 19 липня скасувала своє рішення, що надавало містобудівні умови для забудовника на території, де колись розташовувався відомий у місті з радянських часів магазин «Океан». Як повідомили у мерії, причиною стало знищення мозаїки Володимира Патика, яка була на будівлі.

«Споруди там вже не існує, реконструювати нема що, відкрита перевірка ДАБК. Наочно виглядає, що реконструювати нема що», – цитує мерія Львова Юліана Чаплінського, начальника міського управління архітектури та урбаністики.

За даними мерії, на засіданні виконкому були присутні представники забудовника, зокрема архітектор, який пояснив, що стіну почали розбирати тому, що фундамент будівлі виявився слабким, відтак забудовник «почав розбирати стіну, яка падала на його робітників».

«Відновити це неможливо, бо знищений матеріал – бетон, мозаїка, цегла…Тут 102 метри квадратних мозаїки, це 22,5 тонни. Треба відновити по 3D-моделях, фахівці є, але має бути воля міста і забудовника», – заявив син автора мозаїки Остап Патик.

Магазин «Океан» у Львові розташований в одному зі спальних районів міста. Збудований в радянські часи, 1982 року, він вважався одним з найбільш популярних торгових майданчиків міста з продажу морепродуктів. Будівля була впізнаваною, не в останню чергу, завдяки фасадному оформленню, де мозаїкою Володимира Патика з різних кольорів був викладений орнамент морської тематики із рибами.

Про знищення мозаїки представники громадськості Львова повідомили 18 липня. Коли на місце робіт приватного забудовника виїхала інспекція, той пообіцяв, що мозаїку, яка була раніше на стіні «Океану», відновлять у тому ж вигляді.