Суддя Окружного адмінсуду Києва позивається до Порошенка

Суддя Окружного адміністративного суду Києва подав позов до президента України Петра Порошенка про визнання бездіяльності глави держави, зобов’язання видати указ про призначення судді на посаду та стягнення матеріальної шкоди.

Прес-служба суду вказала, що справу слухатиме Касаційний адміністративний суд Верховного суду.

«Позивач обґрунтував свою позицію тим, що президентом України протягом лютого-березня 2019 року, всупереч вимогам закону України «Про судоустрій та статус суддів», не виданий указ про його призначення на посаду судді, що позбавляє його права на працю та доплати за вислугу років», – заявили в суді.

В установі не уточнили імені позивача.

Представники президента наразі не коментували позов.