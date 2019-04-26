Окружний суд припинив конкурс на посаду судді ЄСПЛ від України

Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким заборонив Конкурсній комісії з добору судді Європейського суду з прав людини від України проводити конкурс. Про таке рішення повідомляє прес-служба суду.

Своєю ухвалою суд частково задовольнив заяву позивача про забезпечення позову. Згідно з нею, Конкурсна комісія з добору кандидатів на обрання суддею ЄСПЛ від України не має права приймати документи від охочих взяти участь, проводити тестування та співбесіди, відбирати кандидатів та оприлюднювати їхній список на сайті Адміністрації президента.

Суд також заборонив голові Комісії Наталії Кузнецовій подавати список кандидатів до Міністерства закордонних справ для подальшої передачі Раді Європи.

«Суд, ухвалюючи рішення про задоволення заяви про забезпечення позову, виходив з того, що відповідна процедура щодо проведення Конкурсу не відповідає міжнародним стандартам, які регламентують її проведення. Зокрема, суд взяв до уваги позицію позивача, що визначені комісією строки для проведення конкурсу порушують рекомендації Парламентської асамблеї Ради Європи», – мовиться в роз’ясненні прес-служби.

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Позивач у повідомленні не називається. Українська Гельсінська спілка з прав людини повідомила, що Окружний адміністративний суд задовольнив саме її позов.

У Спілці вважають, що відбір судді проводиться з грубим порушенням процедури, «а саме із порушеннями принципу публічності, прозорості, відкритості та своєчасності, що звужує можливості проведення об’єктивного і незалежного конкурсного відбору та фактично унеможливлює обрання кандидата на посаду судді Європейського суду з прав людини від України у необхідний строк».

Заступник міністра юстиції Іван Ліщина напередодні заявив, що Конкурсна комісія з відбору суддів до ЄСПЛ зібралася 19 квітня і оголосила прийом документів від кандидатів до 27 квітня. Це, на його думку, залишає кандидатам замало часу для того, щоб подати документи, а отже, порушує вимоги Ради Європи.

З квітня 2010 року посаду судді ЄСПЛ від України обіймає Ганна Юдківська. Термін повноважень судді Європейського суду з прав людини складає дев’ять років.