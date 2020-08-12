Колишнього народного депутата Шепелева засудили до 7 років за втечу з-під варти – прокуратура

Деснянський районний суд Києва засудив колишнього народного депутата до семи років за втечу з-під варти, повідомив Офіс генерального прокурора. За даними ЗМІ, мова йде про депутата п’ятого та шостого скликань Олександра Шепелева.

За даними слідства, упродовж червня-липня 2014 року обвинувачений надав неправомірну вигоду інспектору Київського слідчого ізолятору, який виконував обов’язки начальника варти, за безперешкодне користування мобільним телефоном і створення таким чином умов для втечі.

«Потім, діючи за попередньою змовою з іншими особами, у тому числі конвоїрами СІЗО, він втік з Київської міської лікарні швидкої медичної допомоги», – заявили в прокуратурі.

Наразі колишній народний депутат перебуває під вартою. Прокурори підтримують обвинувачення у судах ще у низці кримінальних проваджень стосовно нього, зокрема, за фактами організації умисних вбивств, організації озброєної банди, заволодіння державними коштами, замаху на вбивство свідка обвинувачення, організації фальсифікації кримінальної справи.

Олександр Шепелев двічі обирався до Верховної Ради за списками тодішнього Блоку Юлії Тимошенко. 2010 року його вилучили з фракції, і він перейшов у фракцію Партії регіонів, звідки невдовзі вийшов. На парламентських виборах 2012 року він невдало балотувався як самовисуванець у мажоритарному окрузі.

Через рік його затримали в Будапешті за підозрою української сторони в кількох злочинах. У травні 2014-го його екстрадували до України, а в червні він втік з-під варти.

У березні 2015 року Шепелева затримали в Росії. Згодом у Генпрокуратурі заявляли, що російська сторона відмовила у видачі підозрюваного Шепелева для притягнення до кримінальної відповідальності на території України. Про причини відмови не повідомили. У серпні 2016 року стало відомо про звільнення Шепелева з російського СІЗО.

У квітні 2017 року поліція Москви за запитом Інтерполу повторно затримала Шепелева. У лютому 2018-го українські правоохоронці затримали Шепелева вже біля Києва. За інформацією Генеральної прокуратури України, у нього виявили посвідчення співробітника «МДБ ДНР».

Його обвинувачують, зокрема, у причетності до вбивства полковника міліції Романа Єрохіна у 2006 році.