Стронгмен Олексій Новіков – вдруге найсильніша людина світу

Українець Олексій Новіков переміг 13 березня на міжнародних змаганнях із силової атлетики World’s Ultimate Strongman – Strength Island. Таким чином, він підтвердив своє звання найсильнішої людини світу, яке він раніше здобув на інших схожих змаганнях.

Усього на турнірі було п’ять випробувань: у двох із них Новіков переміг, ще в трьох був серед лідерів. Як результат, загалом він набрав 68 очок і випередив свого найближчого переслідувача – Жана-Франсуа Карона з Канади – на 10 очок.

У листопаді 2020 року Новіков завоював титул найсильнішої людини планети на змаганнях World’s Strongest Man. 24-річний на той час Новіков став наймолодшим атлетом, якому вдалося здобути престижний титул. Друге місце посів тоді британець Том Столтман, третє – канадець Жан-Франсуа Карон.

2004 року в змаганні World’s Strongest Man переміг українець Василь Вірастюк.