В окупованих Олешках може залишатися до 2 тисяч жителів, місто заблоковане, люди голодують – МВА

В окупованих Олешках на Херсонщині взимку й навесні цього року люди масово гинули від голоду і холоду, підтвердила в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко. За її словами, жителям дотепер не привозять продукти, медикаменти і пенсії, зруйнована комунальна інфраструктура.

«Мені відомо, що навіть борошно продавали склянками, і коштувало воно досить дорого. Втім, грошей у місті фактично немає: навіть ті умовні соціальні виплати, які пообіцяли окупанти, хоча, згідно з Женевськими конвенціями, саме вони зобов’язані дбати про людей на тимчасово окупованих територіях, отримати майже неможливо. Щоб оформити допомогу, потрібно їхати до Скадовська. А це та сама дорога, яка постійно обстрілювалася ще до настання зими, і на якій завжди гинули люди», – сказала Гасаненко.

За словами очільниці МВА, російські військові силою забирають продовольство в жителів окупованих Олешок. «Нам відомо, що люди гинули, намагаючись захистити свої продукти від окупантів... Ці негідники намагалися відібрати їжу і позбавляли життя кожного, хто просто заважав їм пройти в підвал, де зберігалися останні запаси для виживання. Те, що відбувається у місті – просто жахливо», – сказала Гасаненко.

Це також підтвердила українська журналістка Марія Семенченко, яка перебуває на зв’язку із родичами з Олешок. «Був випадок, коли до одного чоловіка прийшли окупанти і знайшли у нього якісь продукти. Його били прикладом і витягли на вулицю, але, почувши звук дрону, нападники покинули його і пішли», – розповіла Марія Семенченко.

Скільки саме людей нині залишаються в Олешках – точно невідомо. За словами Тетяни Гасаненко, – близько двох тисяч, з них – 47 дітей. Волонтерка й уродженка Олешок Ксенія Архипова, яка допомагає людям виїхати з міста і координує доставку продовольства в місто, вважає, що жителів менше, близько 1700 – 1800 осіб.

За словами Архипової, 32 людей вдалося евакуювати з Олешок 11 травня.

За весь час ізоляції в Олешки прорвалося лише кілька машин із продовольством, кажуть волонтери. Зараз люди у місті знову голодують, заявила Тетяна Гасаненко.

Волонтерка Ксенія Архипова веде реєстр загиблих в місті з осені 2025-го, заносить до нього всіх: загиблих від холоду, голоду, атак дронів, є графа: «розстріляні». За словами Архипової, за її підрахунками, в місті цієї зими загинули понад 300 людей.

«Понад триста. Зима. І люди почали писати: «Будь ласка, додайте: моя мама загинула в жовтні 2025 року». Стояла в черзі за гуманітарною допомогою. Обстріл. Тоді загинули п’ятеро людей. Я знаю це. Дуже багато провокацій. Привозилася гуманітарна допомога, і люди з другої-третьої години ночі стояли в черзі за нею. Тому що взагалі в Олешках давно проблема з їжею – вона справді давня. І потім відбувається обстріл», – каже Архипова.

У міській військовій адміністрації Олешок точної цифри загиблих не називають. Кажуть, без доступу до території, підрахунок не можливий.

Олешки на Херсонщині були окуповані в перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Вперше люди почали масово залишати Олешки три роки тому, після підриву російськими військовими греблі Каховської ГЕС. Тоді, за даними мера Євгена Рищука, під воду пішло 90% міста. Вода прибула вночі, коли багато жителів Олешок і сусідніх сіл спали. На думку Тетяни Гасаненко, назвати точну цифру загиблих від повені в Олешківській громаді, яка до окупації налічувала близько 40 тисяч осіб, поки неможливо.

Від грудня 2025 Олешки перебували в повній блокаді, кажуть волонтери й українські чиновники. Всі дороги до Олешок заміновані й під вогневим контролем, – пояснюють військові експерти. Масова евакуація з міста неможлива. В Олешках – нестача продовольства, немає медикаментів. Омбудсмен Дмитро Лубінець і Міжнародний комітет Червоного Хреста намагаються організувати масову евакуацію з блокадного міста.

