У Львові помер 98-річний лідер ОУН, в’язень нацистського табору Аушвіц Омелян Коваль

У Львові помер 98-річний Омелян Коваль, один з лідерів Організації українських націоналістів (бандерівське крило), в’язень нацистського табору Аушвіц.

Омелян Коваль народився 4 лютого 1920 року в селі Рахиня Долинського району Івано-Франківської області. Приєднався до ОУН у 1938 році під псевдонімом «Дем’ян», був у проводі організації.

У 1941 році німецькі окупанти арештували його, спершу він перебував у Львові в тюрмі на Лонцького, потім його відправили у концтабір в Аушвіц, де він був із іншими оунівцями до 1945 року, зокрема і двома братами Степана Бандери. На руці Омеляна Коваля зберігся табірний номер – 49730.

У післявоєнний час він опинився в еміграції в Німеччині, потім у Бельгії, а в 1997 році прийняв українське громадянство і переїхав на постійне проживання у Львів. На запитання Радіо Свобода, чому повернувся в Україну, відповів, що тут почувається щасливим і тут хоче померти.

Останні роки Омелян Коваль тяжко хворів, за ним доглядала його дочка, яка теж приїхала в Україну. Омелян Коваль написав книгу «Спомини мого життя», де описав всі важливі події, які пережив, зокрема у таборі в Аушвіц.