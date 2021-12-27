Кількість постраждалих через ДТП в Одеській області збільшилася до шести – поліція

В Одеській області кількість постраждалих у ДТП за участю рейсового автобуса збільшилася до шести, повідомили в одеському управлінні Нацполіції.

«До лікарні з різними травмами доставили обох водіїв та чотирьох пасажирів мікроавтобуса», – уточнили в поліції, хоча раніше йщлося про 5 постраждалих.

Попередньо відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України – «Порушення правил безпеки дорожнього руху».

«Остаточна кваліфікація буде вирішена після встановлення ступенів тяжкості тілесних ушкоджень, які зазнали потерпілі. Триває слідство», – вказали правоохоронці.

Аварія сталася 26 грудня о 20:30 на 35 км траси Одеса-Миколаїв. За попередніми даними, водій рейсового Mercedes, в якому було 11 пасажирів, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем BMW.