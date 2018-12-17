ООН заявляє про 40 випадків порушення права на особисту недоторканність на Донбасі

Від 16 серпня до 15 листопада спостерігачі Організації Об’єднаних Націй задокументували 40 випадків порушення права на особисту недоторканність на Донбасі, йдеться в доповіді моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Мова йде «про незаконне або свавільне тримання під вартою, катування, жорстоке поводження, сексуальне насильство і (або) загрози для особистої недоторканності, скоєні по обидва боки від лінії зіткнення».

«25 порушень прав людини можуть бути віднесені до дій озброєних груп і 15 – уряду України. Шість порушень, у результаті чого постраждали дві жертви (чоловіки), мали місце у звітному періоді, та можуть відноситись до дій з боку озброєних груп», – заявили в ООН.

Підтримувані Росією бойовики й українська влада наразі не коментували наведені у звіті дані.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».