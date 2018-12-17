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17 Грудень 2018, Київ 20:11
Новини | Події

ООН заявляє про 40 випадків порушення права на особисту недоторканність на Донбасі

ООН: 25 порушень прав людини можуть бути віднесені до дій озброєних груп і 15 – уряду України

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Від 16 серпня до 15 листопада спостерігачі Організації Об’єднаних Націй задокументували 40 випадків порушення права на особисту недоторканність на Донбасі, йдеться в доповіді моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Мова йде «про незаконне або свавільне тримання під вартою, катування, жорстоке поводження, сексуальне насильство і (або) загрози для особистої недоторканності, скоєні по обидва боки від лінії зіткнення».

«25 порушень прав людини можуть бути віднесені до дій озброєних груп і 15 – уряду України. Шість порушень, у результаті чого постраждали дві жертви (чоловіки), мали місце у звітному періоді, та можуть відноситись до дій з боку озброєних груп», – заявили в ООН.

Жінка біля її зруйнованого будинку в Новолуганську на Донеччині, 20 грудня 2018 року
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Підтримувані Росією бойовики й українська влада наразі не коментували наведені у звіті дані.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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