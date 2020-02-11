Надихнув Сенцов: в ООН запустили флешмоб на підтримку прав людини

Моніторингова місія ООН з прав людини оголосила про флешмоб, на який їх надихнув колишній політв'язень, український режисер Олег Сенцов. Про це повідомляється на сторінці місії в​ Facebook.

«Олег Сенцов надихнув нас на флешмоб! Він виклав фото у футболці з написом «Всі люди народжені вільними і рівними у гідності та правах», і поділився думками про свободу і гідність. Дизайн футболки розробило Управління ООН з прав людини, і ми знаємо, що вона є у багатьох наших фоловерів. Давайте покажемо, скільки нас тут, чемпіонів з прав людини!» – йдеться в повідомленні.

Пресслужба місії закликала всіх охочих зробити репост і опублікувати своє фото у футболці Born Free&Equal, з хештегом #IStandUp4HumanRights. Крім цього повідомляється, що можна тегнути в коментарях друга або подругу, які цікавляться правами людини і хочуть отримати футболку від місії ООН. Так, планується розіграш трьох футболок за допомогою рандома.

У канадському Торонто Сенцов відвідав кінофестиваль, присвячений правам людини Human Rights Watch Film Festival.

У Канаді прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо зустрівся з колишнім політв'язнем Кремля, українським режисером із Криму Олегом Сенцовим.