«Хочу залишатися вільним»: Сенцов заявив, що не збирається йти в політику

Український режисер з Криму, колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов сказав, що хоче залишатися вільною людиною, тому не планує йти в політику.

«Я не збираюся йти в політику або створювати якусь партію. Я буду робити те, що роблю на користь України, і говорити те, що думаю. На моїй улюбленій футболці є такий напис: «BORN FREE» (народжений вільним). Саме таким я намагаюся залишатися і нікому не вдасться мене, ні купити, ні залякати!», – написав він у «Фейсбуці».

Сенцов 28 січня виступив перед Гельсінкської комісією у Вашингтоні, де розповів про порушення прав людини в окупованому Росією Криму.

Після звільнення з російського ув’язнення у вересні 2019 року Сенцов сказав, що питання його появи у політичному житті «залишається відкритим». Пізніше режисер зізнавався, що приклади деяких молодих політиків не додають йому бажання занурюватися в українське політичне життя.