«Путін не здасться, поки нас не переможе. Однак і ми не здамося»: Олег Сенцов у Нью-Йорку

Український режисер Олег Сенцов у Нью-Йорку подякував волонтерам та представникам організацій, які долучилися до боротьби впродовж п'яти років за його звільнення з незаконного перебування у російській колонії.

«Хочу подякувати вам за ті речі, що ви робили, підтримували нас, нашу країну на акціях протесту за мене та інших політв'язнів, наше звільнення», – сказав Сенцов.

Згадуючи анонс президента України Володимира Зеленського 23 січня про початок переговорів щодо чергового раунду обміну утримуваними із Росією, Сенцов зауважив, що питання звільнення усіх політвязнів із «лап дракона» сьогодні є дуже важливим для українців: «Ми зобов'язані продовжувати цю працю, тому що це наші люди, які перебувають в тюрмах Росії, у підвалах сепаратистів на Донбасі. І їх ще дуже багато».

Незважаючи на результативність переговорів Зеленського із Путіним у цьому руслі, це гра на поразку, зазначила модераторка зустрічі. Марія Генкін зауважила, що українській стороні потрібно усвідомити, що всіх утримуваних обміняти буде неможливо, оскільки Росія досі не припиняє затримання на окупованих територіях.

На запитання: «Що з цим робити?» Сенцов сказав, що Зеленський це зрозуміє.

«Він черпає із відра, у якого немає дна…І нам прийдеться за це щось віддавати. Путін це прекрасно знає. Він бачить між нами різницю і грає на цьому. Він намагається завести у русло своїх намірів. Путін не здасться, поки нас не переможе. Однак ми не здамося також», – додав він.

У травні 2018-го під час його тривалого голодування у в'язниці активісти громадської організації Razom та Мустафа Джемілєв організували масовий протест в центрі Нью-Йорка на Таймз Сквер «Час спливає», де закликали присутніх звертатись до своїх представників у парламентах світу, закордонних відомств та послів в Росії.

Під час дискусії із залом від гостя також прагнули почути порад діаспорі щодо подальшої допомоги Україні у боротьбі із російською агресією. У відповідь він пожартував: «Я у Нью-Йорку лише третій день, щойно вийшов з тюрми, а ви вже просите поради». Втім, додав, що потрібно продовжувати бути активними.

Перебування режисера у США проводиться, зокрема, за підтримки Pen-America, американської організації, що присудила українському політв'язню у березні 2017-го премію «Свобода писати». Премію Барбари Голсміт вручають з 1987 року «в’язням сумління».

На прощання Сенцов подякував волонтерам за їхню роботу та сказав, що наступного разу він приїде у Нью-Йорк з'їсти борщу у ресторані української кухні Veselka, щоб відсвяткувати падіння Путіна.

Сенцов був затриманий в Криму у травні 2014 року і засуджений 25 серпня 2015 на 20 років у колонії суворого режиму за обвинуваченнями в організації терористичних актів на території півострова. Відбував Сенцов засудження у Якутську.

14 травня 2018 року він оголосив голодування за свободу усіх політв’язнів. 6 жовтня – припинив через погрози насильного годування. 7 вересня 2019 року його і 34 інших українців обміняли на російських утримуваних.