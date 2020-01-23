Зеленський: Україна веде переговори про звільнення утримуваних громадян за двома списками

Україна веде переговори про звільнення утримуваних громадян за двома списками, заявив президент України Володимир Зеленський у коментарі ЗМІ в Ізраїлі.

«Два треки, два списки. Список ми погодили у Мінську, будемо доповнювати перелік встановлених осіб. Готуватимемо цей трек – обмін з тимчасово окупованими територіями. І окремий трек – ми вже розпочали розмову з Російською Федерацією щодо обміну українців – всіх, включно з кримськими татарами, іншими українцями, які перебувають на території Росії», – сказав Зеленський.

Президент України не виключав, що під час свого візиту до Ізраїлю обговорить зі своїм російським колегою Володимиром Путіним питання обміну утримуваними особами.

20 січня Служба безпеки України повідомила Радіо Свобода, що під час переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську українська сторона просить підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі звільнити 184 особи.

За два тижні до цього представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська повідомляла, що у полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі залишається близько 300 людей.

У вересні 2019 року після обміну утримуваними особами між Україною та Росією уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Росія утримує понад 110 українців. Більшість із них – представники кримськотатарського народу.