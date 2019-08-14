В ООН не схвалили ідею призначити спецпредставника в Україні – голова МЗС Польщі

Пропозиція Польщі щодо призначення спеціального представника генерального секретаря ООН з питань України не отримала схвалення в організації. Про це, як повідомляє інформаційна агенція «Укрінформ», повідомив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович.

Польський міністр вважає, що потрібні нові інструменти в пошуку рішення, яке зупинило б війну в Україні.

«Ми раніше пропонували використати деякі інші доступні інструменти. Так, можна було би призначити спеціального представника генерального секретаря ООН, аби він слідкував за тим, що відбувається на Донбасі, в Україні. Є ж такі спеціальні представники в інших регіонах. Чому б не мати таку людину в Україні? Ця ідея… не була сприйнята, не була схвалена», – наголосив міністр.

Раніше Чапутович заявляв про підтримку Польщею пропозиції президента України розширити «нормандський формат» та залучити до перемовин США й Велику Британію.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.