Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
19 Жовтень 2019, Київ 11:18
Новини | Міжнародні

США виплатили ООН частину щорічних внесків, щоб пом’якшити фінансову кризу

Генсекретар Антоніу Ґутерріш минулого тижня заявив, що ООН стикнулася з серйозною фінансовою кризою

Дивитись коментарі

Сполучені Штати заявили про виплату Організації Об’єднаних Націй 180 мільйонів доларів як частину своїх щорічних внесків перед міжнародним органом після того, як глава ООН заявив про серйозну фінансову кризу, з якою стикнулася організація.

Представник США в ООН з питань управління та реформи Черіт Норман Шале заявила, що Сполучені Штати планують провести додатковий платіж у 96 мільйонів доларів протягом наступних кількох тижнів. Вона повідомила бюджетному комітету Генасамблеї, що Вашингтон планує перерахувати «додаткові внески» в листопаді.

/**/ /**/ /**/ Після двох виступів делегатів президент США Дональд Трамп покинув саміт (фото архівне)
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Трамп несподівано навідався на саміт ООН щодо клімату

Генеральний секретар Антоніу Ґутерріш минулого тижня заявив, що ООН стикнулася з серйозною фінансовою кризою, тому що 64 з 193 країн-членів не виплатили свої щорічні внески. Йшлося, в тому числі, і про Сполучені Штати – найбільшого донора ООН.

ООН заявляє, що Сполучені Штати заборгували 674 мільйони доларів за 2019 рік і 381 мільйон – за попередні періоди.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG