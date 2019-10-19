США виплатили ООН частину щорічних внесків, щоб пом’якшити фінансову кризу

Сполучені Штати заявили про виплату Організації Об’єднаних Націй 180 мільйонів доларів як частину своїх щорічних внесків перед міжнародним органом після того, як глава ООН заявив про серйозну фінансову кризу, з якою стикнулася організація.

Представник США в ООН з питань управління та реформи Черіт Норман Шале заявила, що Сполучені Штати планують провести додатковий платіж у 96 мільйонів доларів протягом наступних кількох тижнів. Вона повідомила бюджетному комітету Генасамблеї, що Вашингтон планує перерахувати «додаткові внески» в листопаді.

Генеральний секретар Антоніу Ґутерріш минулого тижня заявив, що ООН стикнулася з серйозною фінансовою кризою, тому що 64 з 193 країн-членів не виплатили свої щорічні внески. Йшлося, в тому числі, і про Сполучені Штати – найбільшого донора ООН.

ООН заявляє, що Сполучені Штати заборгували 674 мільйони доларів за 2019 рік і 381 мільйон – за попередні періоди.