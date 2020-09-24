Рада безпеки ООН має стати більш ефективним органом – Зеленський

Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй має стати більш представницьким, збалансованим, прозорим та ефективним органом і Україна готова брати активну участь у реформуванні ООН, заявив напередодні президент України Володимир Зеленський під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

«Безперечно, за ці 75 років сталося чимало досягнень щодо економічного розвитку, подолання бідності, мінімізації воєн та катаклізмів, які могли б трапитися без існування ООН. Людство підкорило космос і навіть може проводити засідання ООН дистанційно, за допомогою сучасних технологій. Мовою тих самих технологій, ООН стала «програмним забезпеченням», яке вберегло світ від критичних помилок», – зазначив Зеленський.

Водночас він зауважив, що система все частіше починає давати збій – її атакують «баги» та «віруси». Щоб ООН і надалі відігравала важливу роль у становленні миру у світі, слід удосконалювати наявні механізми, наголосив Зеленський.

«Неприпустимо, коли суверенітет незалежної держави порушує один з постійних членів Ради безпеки ООН. Це остаточно доводить – механізми зразка 1945 року сьогодні працюють не до кінця. Все це може призвести до подальшого знецінення Ради безпеки. Україна братиме активну участь у процесі її реформування. Цей орган має стати більш представницьким, збалансованим, прозорим та ефективним. В інтересах ООН мати дієвий інструмент, якщо хтось зловживає правом вето та статусом постійного члена», – сказав Зеленський.

П’ять постійних членів Ради безпеки ООН – США, Китай, Велика Британія, Росія як спадкоємиця СРСР та Франція – на правах країн-переможниць у Другій Світовій війні володіють правом вето у Раді безпеки ООН, що дозволяє їм відкидати проєкти будь-яких змістовних резолюцій ООН.

Цьогорічна Генеральна асамблея ООН вперше проходить віртуально. На тлі пандемії COVID-19 країни-члени ООН та держави-спостерігачі подали попередньо записану відео-заяву своїх керівників держав або урядів. Ці заяви лунають у залі Генеральної асамблеї після вступу відповідного національного представника, який може бути фізично присутній у залі засідань.