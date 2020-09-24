Зеленський розповів, якими мають стати наступні кроки з врегулювання конфлікту на Донбасі

Наступними кроками на шляху врегулювання конфлікту на Донбасі мають стати виведення незаконних збройних формувань та повернення контролю України над державним кордоном, заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи напередодні на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

«Наступними кроками на цьому шляху мають стати: виведення незаконних збройних формувань і озброєнь з окупованих територій, повернення контролю над державним кордоном і, врешті-решт, відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів», – сказав Зеленський.

За його словами, Україна за останній рік довела своє прагнення до встановлення миру на Донбасі і сподівається на подальшу єдність та підтримку міжнародної спільноти на шляху мирного врегулювання цього конфлікту.

«Нам вдалося розблокувати діалог, ми відновили зустрічі лідерів країн «нормандського формату», досягли суттєвого прогресу у взаємному звільненні утримуваних осіб», – зауважив президент, і подякував міжнародним партнерам за допомогу та підтримку.

«Сподіваємося на подальшу єдність міжнародного співтовариства в цьому питанні. Впевнений, що у відновленні суверенітету та територіальної цілісності України, а з нею – й авторитету міжнародного права важливу роль має відігравати саме ООН», – зазначив Зеленський.

Генеральні дебати, що проходять на початку кожної сесії Генеральної асамблеї, надають можливість світовим лідерам виступити із заявою з глобальних питань.

Цього року, на тлі пандемії COVID-19, країни-члени ООН та держави-спостерігачі подали попередньо записану відео-заяву своїх керівників держав або урядів. Ці заяви лунають у залі Генеральної асамблеї після вступу відповідного національного представника, який може бути фізично присутній у залі засідань.