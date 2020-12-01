Бойовики один раз відкрили вогонь на Донбасі – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що у денні години вівторка підтримувані Росією бойовики один раз відкрили вогонь в бік позицій Збройних сил України на Донбасі.

«1 грудня у смугах відповідальності наших підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, з метою провокації ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї наших позицій в районі Катеринівки. На інших напрямках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша. На збройну провокацію підрозділи Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає», – йдеться в повідомленні.

На ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» інформація щодо обстрілів 1 грудня відсутня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.