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19 квітня 2021, Київ 20:10
Новини | Політика

Уряд перепризначив Пліса головою Державної аудиторської служби 

Геннадія Пліса призначено головою Держаудитслужби терміном на 5 років

Кабінет міністрів України перепризначив Геннадія Пліса головою Державної аудиторської служби України.

«Призначити Пліса Геннадія Володимировича головою Державної аудиторської служби України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства», – йдеться в урядовому розпорядженні від 19 квітня.

Пліс із квітня минулого року був призначений на цю посаду на період дії карантину.

Державна аудиторська служба – контролюючий орган із виявлення порушень законодавства у фінансовій сфері та шахрайства з державними ресурсами.

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