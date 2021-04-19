Уряд перепризначив Пліса головою Державної аудиторської служби 

Кабінет міністрів України перепризначив Геннадія Пліса головою Державної аудиторської служби України.

«Призначити Пліса Геннадія Володимировича головою Державної аудиторської служби України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства», – йдеться в урядовому розпорядженні від 19 квітня.

Пліс із квітня минулого року був призначений на цю посаду на період дії карантину.

Державна аудиторська служба – контролюючий орган із виявлення порушень законодавства у фінансовій сфері та шахрайства з державними ресурсами.