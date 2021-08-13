В Одеській і Харківській областях затримано бойовиків, підозрюваних в обстрілах позицій ЗСУ на Донбасі – СБУ

Служба безпеки повідомила, що під час спецоперації в Одеській та Харківській областях затримано двох колишніх учасників незаконних збройних угруповань «ЛДНР», які підозрюються в обстрілах позицій українських військових на Донбасі.

«За даними слідства, у лавах бойовиків вони перебували протягом 2014-2016 років. За цей період зловмисники брали активну участь у бойових діях проти українських військових у районах Донецька, Дебальцевого, Широкиного і Докучаєвська. Наразі слідчі органів безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України», – повідомили в СБУ.

Слідчі дії тривають.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».