Бойовики на Донбасі здійснили 7 обстрілів, втрат немає – штаб ООС

Українські військові заявляють, що з початку доби 10 грудня сталося сім обстрілів позицій ЗСУ з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.

Зокрема, за цими даними, бойовики двічі відкривали вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 міліметрів неподалік Новоолександрівки на Попаснянському напрямку.

«Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає», – ідеться у вечірньому зведенні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 10 грудня.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.