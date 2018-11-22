У штабі ООС розповіли про ситуацію в зоні бойових дій протягом доби

Упродовж поточної доби бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник вів прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районі хутора Вільний. Протитанкові керовані ракети та стрілецьку зброю російські окупанти застосували по наших оборонних укріпленнях неподалік Луганського», – ідеться у повідомленні.

У штабі запевнили, що жоден військовослужбовець Об’єднаних сил не постраждав.

У збройних угрупуваннях «ДНР» та «ЛНР» не звітували про перебіг бойових дій за добу.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.